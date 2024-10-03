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        Çankırı'da özel harekat polislerinin karıştığı arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldı

        Çankırı'da özel harekat polisleri ve akaryakıt istasyonu çalışanları arasında yaşanan tartışma ve arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:34
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        Çankırı'da özel harekat polislerinin karıştığı arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Çankırı'da özel harekat polisleri ve akaryakıt istasyonu çalışanları arasında yaşanan tartışma ve arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda özel harekat polisleri ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.

        Konunun Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği aktarılan açıklamada, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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