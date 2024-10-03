Çankırı'da özel harekat polislerinin karıştığı arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldı

Konunun Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği aktarılan açıklamada, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda özel harekat polisleri ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.

Çankırı'da özel harekat polisleri ve akaryakıt istasyonu çalışanları arasında yaşanan tartışma ve arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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