Çankırı'da özel harekat polislerinin karıştığı arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldı
Çankırı'da özel harekat polisleri ve akaryakıt istasyonu çalışanları arasında yaşanan tartışma ve arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Çankırı'da özel harekat polisleri ve akaryakıt istasyonu çalışanları arasında yaşanan tartışma ve arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda özel harekat polisleri ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.
Konunun Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği aktarılan açıklamada, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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