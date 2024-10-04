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        Çerkeş'te kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı

        Çerkeş Yöresel Halk Pazarı'nda kanlıca mantarı satışa sunulmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:45
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        Çerkeş'te kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı
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        Çerkeş Yöresel Halk Pazarı'nda kanlıca mantarı satışa sunulmaya başlandı.

        İlçenin yüksek kesimlerinde yetişen ve köylüler tarafından toplanan mantarlar, pazarda kilogramı 200 liradan satılıyor.

        Besin değerinin yüksek olduğu bilinen mantarlar, rağbet görüyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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