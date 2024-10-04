Çerkeş'te kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı

İlçenin yüksek kesimlerinde yetişen ve köylüler tarafından toplanan mantarlar, pazarda kilogramı 200 liradan satılıyor.

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