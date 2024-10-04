Çankırı'da yaylada mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu

Bölgede arama kurtarma ekipleri, iz takip köpeği ve dron ile yapılan çalışma sonucunda, Çapa yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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