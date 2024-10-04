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        Çankırı'da yaylada mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde mantar toplamaya giden kişinin öldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:12
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        Çankırı'da yaylada mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde mantar toplamaya giden kişinin öldüğü belirlendi.

        Çatak köyü yaylasında mantar aramaya giden Eyüp Çapa'dan (82) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bölgede arama kurtarma ekipleri, iz takip köpeği ve dron ile yapılan çalışma sonucunda, Çapa yerde hareketsiz yatarken bulundu.

        Öldüğü belirlenen Çapa'nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

        Çapa'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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