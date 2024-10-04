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        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesiyle 2 çocuk öldü, yaralanan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:40
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        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
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        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesiyle 2 çocuk öldü, yaralanan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Büyükgöl yolu mevkiinde şarampole devrildi.

        Kazada araçtaki O.A. (17) ve S.G. (14) olay yerinde hayatını kaybetti, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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