Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'daki kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklardan 14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'daki kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklardan 14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

        Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, yakınları tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Hacı Recep Camisi'ne getirildi.

        İlçede imam olarak görev yapan babası Abdulkerim Gümüştekin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

        Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kurşunlu Kaymakam Vekili Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve vatandaşlar katıldı.

        Kurşunlu ilçesinde dün İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin Büyükgöl yolu mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin yaşamını yitirmiş, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        6 çocuğun içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaral...
        6 çocuğun içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaral...
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
        Çankırı'da yaylada mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
        Çankırı'da yaylada mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti
        Çerkeş'te kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı
        Çerkeş'te kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı
        "Mantar pişirme ve muhafaza şartlarına göre gıda zehirlenmelerine yol açabi...
        "Mantar pişirme ve muhafaza şartlarına göre gıda zehirlenmelerine yol açabi...