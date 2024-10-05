Çankırı'daki kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kurşunlu ilçesinde dün İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin Büyükgöl yolu mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin yaşamını yitirmiş, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralanmıştı.

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