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        Çankırı'daki kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklardan 17 yaşındaki Osman Arılıkaltı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:44
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        Çankırı'daki kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklardan 17 yaşındaki Osman Arılıkaltı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Arılıkaltı'nın cenazesi, yakınları tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Hacı Recep Camisi'ne getirildi.

        Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arılıkaltı'nın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Kurşunlu ilçesinde dün İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin Büyükgöl yolu mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin yaşamını yitirmiş, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralanmıştı.

        Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, sabah saatlerinde ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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