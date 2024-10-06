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        Çankırı Valisi Taşolar'a, Kalfat fahri hemşehrilik beratı verildi

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a, Kalfat fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:27
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        Çankırı Valisi Taşolar'a, Kalfat fahri hemşehrilik beratı verildi
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a, Kalfat fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

        Kalfat Beldesinde incelemelerde buluna Taşolar, Belediye Başkanı Salim Doğan'ı makamında ziyaret etti.

        Beldeye katkı ve desteklerinden dolayı Kalfat Belediye Meclisi üyeleri tarafından alınan kararla Kalfat fahri hemşehrisi ilan edilen Taşolar'a, Belediye Başkanı Salim Doğan tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

        Kalfat'ın hemşehrisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Taşolar, hemşehrilik beratı için herkese teşekkür ettiğini dile getirerek, hep birlikte Kalfat'a ve Çankırı'ya güzel hizmetler yapılması temennisinde bulundu.

        Kalfat Belediye Başkanı Doğan da Kalfat'taki her çalışmada Vali Taşolar'ın desteğinin olduğunu hatırlatarak, "Sorunlarımızla yakından ilgilenip, desteğini esirgemeyen, bu uğurda büyük bir özveriyle çalışan Sayın Valimize, fahri hemşehrilik beratını takdim etmekten gurur duyuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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