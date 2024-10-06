Çankırı Valisi Taşolar'a, Kalfat fahri hemşehrilik beratı verildi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a, Kalfat fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

Kalfat Beldesinde incelemelerde buluna Taşolar, Belediye Başkanı Salim Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Beldeye katkı ve desteklerinden dolayı Kalfat Belediye Meclisi üyeleri tarafından alınan kararla Kalfat fahri hemşehrisi ilan edilen Taşolar'a, Belediye Başkanı Salim Doğan tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

Kalfat'ın hemşehrisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Taşolar, hemşehrilik beratı için herkese teşekkür ettiğini dile getirerek, hep birlikte Kalfat'a ve Çankırı'ya güzel hizmetler yapılması temennisinde bulundu.