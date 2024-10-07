Çankırı ve Amasya'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

AK Parti Çankırı ve Amasya İl Başkanlıklarınca "7 Ekim Gazze'ye Destek İsrail'i Tel'in" basın açıklaması düzenlendi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan İl Başkanı Koray Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu hatırlattı.

Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya ilan ettiklerini belirten Erdoğan, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Erdoğan, 77 yıllık işgal, zulüm ve katliamdan bahsettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "İsrail, kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. İsrail 1930'ların Nazi Almanya'sından farksızdır. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir."

Konuşmanın ardından dua edildi. - Amasya AK Parti Amasya Teşkilatı ve vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'nda İsrail'i protesto etti. AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu hatırlatarak, "Bu vesileyle, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirten Toto, şunları kaydetti: "7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz: İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir."