Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Dünya Palyatif Bakım Günü mesajı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıkaya, mesajında, palyatif bakımın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşamı tehdit eden kronik hastalıklara bağlı ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede, ağrı ve diğer problemlerin erken tanınması ve giderilmesi ile fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla ağrının önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım olarak tanımladığını belirtti.