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        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Dünya Palyatif Bakım Günü mesajı

        Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:52
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        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Dünya Palyatif Bakım Günü mesajı
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        Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sarıkaya, mesajında, palyatif bakımın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşamı tehdit eden kronik hastalıklara bağlı ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede, ağrı ve diğer problemlerin erken tanınması ve giderilmesi ile fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla ağrının önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım olarak tanımladığını belirtti.

        Dünya Palyatif Bakım Günü'nün 2005 yılında yaşamı sınırlayan herhangi bir hastalıkla yaşayan insanlara yardım etmek için oluşturulduğunu aktaran Sarıkaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Bazı hastalar, hayat boyu veya hayatlarının öngörülebilir bir kısmında ağır bir hastalıkla yaşamak, bu süre boyunca düzenli bakım hizmeti almak zorundalar. Bu hastalara palyatif hastalar diyoruz. Palyatif Bakım Hizmetlerinin bir amacı da hastalara ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal, manevi destek verilmesi, acılarının bu yönden de azaltılmasıdır. İlimizde Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde 10 yataklı, Çerkeş Devlet Hastanesi bünyesinde 5 yataklı palyatif bakım servisimiz bulunmaktadır. Çankırı Devlet Hastanesi palyatif servisinde 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde toplamda 74 hastaya hizmet vermiştir. Çerkeş Devlet Hastanesi palyatif servisinde 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde toplamda 88 hastaya hizmet verilmiştir. Dünya Palyatif Günü vesilesi ile tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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