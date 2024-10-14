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        Çankırı'da evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 21:54 Güncelleme: 14.10.2024 - 21:56
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        Çankırı'da evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de sürücü belgesi olmayan 18 yaşındaki M.A.Z. idaresindeki 18 ABB 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şabanözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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