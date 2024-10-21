Depremde yıkılan cami minaresi, Ilgazlıların desteğiyle yeniden inşa edildi

Verdikleri sözü de yerine getirdiklerini belirten Öztürk, "Belediyemizce Hatay ili Erzin ilçesi Başlamış Mahallesi Yeni Camii’nin yıkılan minaresi Ilgaz halkının büyük destekleriyle yeniden inşa edilmiştir. Tüm Ilgazlı hayırsever hemşehrilerime teşekkür ediyor, Erzin ilçesine hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023 deprem felaketinin ardından ilçe halkı ve Ilgaz Belediyesi öncülüğünde Hatay'ın Erzin ilçesinde uzun süre aşevi kurarak yemek ikramı bulunduklarını belirtti.

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