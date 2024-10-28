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        Şabanözü'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:07
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        Şabanözü'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 HYA 06 plakalı otomobil ile Mustafa Arık yönetimindeki 06 DL 3502 plakalı otomobil Yeni Mahalle Avrupa Sokak üzerinde çarpıştı.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem Arık hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Şabanözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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