Şabanözü'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 HYA 06 plakalı otomobil ile Mustafa Arık yönetimindeki 06 DL 3502 plakalı otomobil Yeni Mahalle Avrupa Sokak üzerinde çarpıştı.

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