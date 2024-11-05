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        Çankırı'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:01
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        Çankırı'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Zübeyde Hanım Mahallesi'nde S.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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