Çankırı'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Zübeyde Hanım Mahallesi'nde S.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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