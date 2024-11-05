Çankırı'da öğrenciler şehitliği ziyaret etti

Okul müdürü Recep Sezer, burada yaptığı açıklamada, milli birlik ve beraberliğin, vatan topraklarına sahip çıkmanın teminatının şehitlere ve gazilere minnet duymak olduğunu kaydetti.

Ziyarette, okul görevlisi olan Güneydoğu gazisi Murat Kaş, Çankırı Şehitlik Anıtı ve şehitlik hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Şehitleri anmanın önemi ve vatan sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla Mareşal Çakmak Ortaokulu tarafından Çankırı Şehitliği'ne ziyaret düzenlendi.

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