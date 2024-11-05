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        Çankırı'da öğrenciler şehitliği ziyaret etti

        Çankırı'da ortaokul öğrencileri şehitlik ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:19 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:19
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        Çankırı'da öğrenciler şehitliği ziyaret etti
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        Çankırı'da ortaokul öğrencileri şehitlik ziyaretinde bulundu.

        Şehitleri anmanın önemi ve vatan sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla Mareşal Çakmak Ortaokulu tarafından Çankırı Şehitliği'ne ziyaret düzenlendi.

        Ziyarette, okul görevlisi olan Güneydoğu gazisi Murat Kaş, Çankırı Şehitlik Anıtı ve şehitlik hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Öğrenciler ve öğretmenler, şehitlere dua ettikten sonra saygı duruşunda bulundu.

        Okul müdürü Recep Sezer, burada yaptığı açıklamada, milli birlik ve beraberliğin, vatan topraklarına sahip çıkmanın teminatının şehitlere ve gazilere minnet duymak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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