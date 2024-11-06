Çankırı'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Beşiktaş-Malmö maçını birlikte izledi

Çankırı'da UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ın, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği maçı Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar bir arada izledi.

Çankırı Fenerbahçeliler Derneği, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmasını izlemek için Çankırı Beşiktaşlılar Derneğine davette bulundu.

Beşiktaş taraftarı olan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile Beşiktaş taraftarları maçtan önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çankırı Fenerbahçeliler Derneğine geldi.

Vali Taşolar, burada iki takımın taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş takımının taraftarları maçı birlikte izleyerek Beşiktaş'a destekte bulundu. Maç bitiminde Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, derneğin anı defterini imzaladı. Vali Taşolar, maçın ardından her iki takımın taraftarına da teşekkür ederek, "Bu vesileyle ortak amaç ve duygularda, ülkemiz adına bir araya gelebileceğimizin göstergesi olarak Çankırı adına çok kıymetli bir ilk yaşandı. Sayın Başkanımıza ve Fenerbahçeli, Çankırı taraftarlarına sonsuz teşekkürler." dedi.