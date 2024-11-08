Çankırı'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen O.K. ve E.Ö, Atatürk Bulvarı'nda tartıştı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, O.K'yi bıçakla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, şüpheli E.Ö'yü suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı O.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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