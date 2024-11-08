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        Çankırı'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 00:35 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:02
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        Çankırı'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen O.K. ve E.Ö, Atatürk Bulvarı'nda tartıştı.

        Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, O.K'yi bıçakla bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri, şüpheli E.Ö'yü suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı O.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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