Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan midibüs devrildi. Devrilen midibüse de bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

Çankırı'da midibüs, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

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