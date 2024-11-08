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        Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Çankırı'da midibüs, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:13
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        Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
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        Çankırı'da midibüs, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

        İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan midibüs devrildi. Devrilen midibüse de bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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