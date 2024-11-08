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        ÇAKÜ'de Erasmus birim koordinatörleri toplantısı gerçekleştirildi

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ), Erasmus birim koordinatörleri koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:31
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        ÇAKÜ'de Erasmus birim koordinatörleri toplantısı gerçekleştirildi
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        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ), Erasmus birim koordinatörleri koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Erasmus+ projeleri, personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği, öğrenci staj ve öğrenim programları hakkında bilgilendirme yapılarak, koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu.

        ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Erasmus+ projelerindeki başarının üniversitenin uluslararası alandaki tanınırlığını arttırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

        Özellikle merkezi bütçe kapsamında projeler yapma hedeflerine dikkati çeken Çiftçi, "Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler doğrultusunda bu tür projelerden sağlanacak destekler, üniversitenin performansını ve ülke genelindeki projelerin başarısını yükseltecektir. Bu projeler sadece üniversitenin değil, aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki etkinliğini artıracak. Projelere yapılan katkı, Türkiye için bir başarı göstergesi olacaktır." dedi.

        Çiftçi, 2023 yılında yaklaşık 200 öğretim elemanının Erasmus+ kapsamında eğitim almak veya ders vermek amacıyla yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

        Erasmus+ projelerinde geniş çaplı iş birliğine gitme hedefleri bulunduğunu anlatan Çiftçi, bu kapsamda Bulgaristan ile ortak projeler geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini, YÖK'e sunulan projelerin ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

        Çiftçi, Erasmus birim koordinatörlerinin önerilerini de dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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