Çankırı'da triportörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Çankırı'da triportörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Çankırı'da triportörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Y.K. (29) idaresindeki 18 ACC 251 plakalı triportör, Kurşunlu-Korgun kara yolu Bugay köyü kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.K. (30), R.K. (3), H.K. (26) ve İ.K. (6) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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