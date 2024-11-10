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        Çankırı'da triportörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Çankırı'da triportörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:11
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        Çankırı'da triportörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Çankırı'da triportörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Y.K. (29) idaresindeki 18 ACC 251 plakalı triportör, Kurşunlu-Korgun kara yolu Bugay köyü kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.K. (30), R.K. (3), H.K. (26) ve İ.K. (6) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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