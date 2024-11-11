Çerkeş'te trafo indirme merkezi kuruldu

Sopacı, trafo merkezinin 96 milyon liralık maliyeti olduğunu belirterek, tesisin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Trafo merkezinin TEİAŞ tarafından 2022 yılında yatırım planına alındığını belirten Sopacı, "Trafo merkezimiz 2025'in ilk aylarında aktif olacak. Bununla birlikte ilçemizde inşallah elektrik kesintisi olmayacak. Çerkeş'e yatırım yapan ve yapacak olan yatırımcılar artık elektrik sorunlarıyla karşılaşmayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yapılan çalışmaları incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, trafo merkezinin uzun uğraşlar sonucunda kurulduğunu söyledi.

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