Çerkeş'te tarihi Demirci Şeyh Camisi'nin restorasyonu sürüyor

Bu kapsamda Kurtlar Mahallesi'ndeki Demirci Şeyh (Timuri) Camisi'nin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sopacı, "Projelerimize desteklerinden ve yakın ilgilerinden dolayı Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'ya, Bölge Müdürümüz Gökhan Bahçecik'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.