Çankırı'nın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Düzenlenen programda, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 200 sedir fidanını toprakla buluşturdu.

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte 3 bin fidan ve 100 kilogram tohum fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı konuşmada, ağaçların koruması ve boş toprakların ağaçlandırılması gerektiğini belirterek, "Dünyamızın oksijen kaynağı olan ağaçlarımız çok önemli. Ağaç dikmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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