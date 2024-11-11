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        Çankırı'nın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Çankırı'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:00
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        Çankırı'nın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Çankırı'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

        Orta ilçesinde Buğurören Harmanlar mevkisinde düzenlenen etkinlikte 20 dekarlık alana kızılçam fidanı dikildi.

        Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı konuşmada, ağaçların koruması ve boş toprakların ağaçlandırılması gerektiğini belirterek, "Dünyamızın oksijen kaynağı olan ağaçlarımız çok önemli. Ağaç dikmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        - Bayramören

        Bayramören ilçesinde de Akgüney köyü Meydanlar mevkisinde etkinlik düzenlendi.

        Düzenlenen etkinlikte yaklaşık 60 fidan toprakla buluşturuldu.

        Programa, Kaymakam Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Raşit Güngör, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Çerkeş

        Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte 3 bin fidan ve 100 kilogram tohum fidan toprakla buluşturuldu.

        Programa, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Korgun

        Korgun'da "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla Isıtma Mezarlığı mevkisinde etkinlik düzenlendi.

        Düzenlenen programda, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 200 sedir fidanını toprakla buluşturdu.

        - Yapraklı

        Yapraklı ilçesinde Buluca köyü mevkisinde "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Düzenlenen programda, Kaymakam Mücahit Özkök, Belediye Başkanı Ömer Güngör, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 250 fidanı toprakla buluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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