Çankırı'da çocuklar atık malzemelerden sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor

Atölye lideri Cemile Eskisucu da yaptıkları mama kaplarıyla çocuklara hayvan sevgisini aşıladıklarını, mama kaplarını kullanılmış plastik kap ve su şişeleriyle hazırladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda 11-15 Kasım tarihleri arasında Yeşilayda düzenlenen etkinlikte 6-11 yaşındaki çocuklar, sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor.

Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından çocukları ekrandan uzak tutmak, aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla "Yeşil Kalpler Mama Kabı Yapıyor" etkinliği başlatıldı.

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