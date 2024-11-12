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        Çankırı'da çocuklar atık malzemelerden sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor

        Yeşilay Çankırı Şubesi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:36
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        Çankırı'da çocuklar atık malzemelerden sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor
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        Yeşilay Çankırı Şubesi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenliyor.

        Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından çocukları ekrandan uzak tutmak, aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla "Yeşil Kalpler Mama Kabı Yapıyor" etkinliği başlatıldı.

        Bu kapsamda 11-15 Kasım tarihleri arasında Yeşilayda düzenlenen etkinlikte 6-11 yaşındaki çocuklar, sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor.

        Çankırı Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Duygu Hamlı, AA muhabirine, çocukların eğlenerek bilgi ve beceri kazandıklarını söyledi.

        Çocukları ekrandan uzaklaştırmak ve eğlenceli vakit geçirerek bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Hamlı, çalışmaların ara tatil boyunca devam edeceğini kaydetti.

        Atölye lideri Cemile Eskisucu da yaptıkları mama kaplarıyla çocuklara hayvan sevgisini aşıladıklarını, mama kaplarını kullanılmış plastik kap ve su şişeleriyle hazırladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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