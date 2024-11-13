Çankırı'da "Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

Programa, MHP İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya ile teşkilat mensupları da katıldı.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Çankırı İl Başkanı Şükrü Kurt, "Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi"nin Devlet Bahçeli'nin talimatları ile başladığını belirterek, etkinliklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım adına çınar fidanları, Çankırılı ülkücü şehitler adına ise çam fidanları dikildi.

Çankırı Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından "Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi" gerçekleştirildi.

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