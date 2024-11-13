Çankırı'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin evleri ve evlerinin eklentilerinde yapılan aramada, hırsızlığa konu suç aletleri ile çalınan malzeme ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.D. (26), A.A. (55) ve E.A. (32) yakalandı.

Çankırı'da ve çevre illerde yaşanan toplam 9 hırsızlık olayının ardından Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

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