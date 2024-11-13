Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı

Yapılan operasyon ve denetimlerde 2 bıçak, 5 tabanca, 8 tüfek, 46 fişek, 231 sentetik ecza hapı, 24 uyuşturucu hap, 198,88 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 dedektör ele geçirildiği anlatılan açıklamada, 3 bin 200 araç sürücüsüne 7 milyon 226 bin 466 lira para cezası uygulandığı, 243 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 114 kişiden 18'inin tutuklandığı belirtildi.

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