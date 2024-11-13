Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Kısaç köyü mevkisinde ormanın kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonrası yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.