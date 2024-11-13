Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kısaç köyü mevkisinde ormanın kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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