Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, çalışmalarını değerlendirdi

        Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, görev süresince yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, çalışmalarını değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, görev süresince yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

        Kaşıkcı, gazetecilere, seçim döneminde verdiği vaatlerden fazlasını yaptıklarını, çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Yapılan hizmetlerde emeği geçen Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'a teşekkür eden Kaşıkcı, 18 farklı kalemde çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

        Halı sahanın faaliyete alındığını, Hasan Dede Türbesi'ne yaklaşık 12 metre uzunluğunda seyir terası yapıldığını anlatan Kaşıkcı, "Belde güvenliği için 25 güvenlik kamerası hizmete alındı. Mesire alanında çalışmalar gerçekleştirildi. Doğal gaz çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. TOKİ konutları tamamlandı. İmar planı hayata geçirilerek beldenin 50 yıllık planlaması tamamlandı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde tedavi gören astım ve KOAH hastaları doğa yü...
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde tedavi gören astım ve KOAH hastaları doğa yü...
        Çankırı'da son yıllarda azalan organ bağışının artırılması hedefleniyor
        Çankırı'da son yıllarda azalan organ bağışının artırılması hedefleniyor
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı
        Çankırı'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Çankırı'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı