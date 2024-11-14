Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, çalışmalarını değerlendirdi

Yapılan hizmetlerde emeği geçen Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'a teşekkür eden Kaşıkcı, 18 farklı kalemde çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

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