Çankırı'da iki asırlık hamam restorasyonla ilçeye kazandırıldı

ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 1800'lü yıllarda yapılan ve bir süre atıl kalan Tarihi Ilgaz Hamamı, restorasyonun ardından yeniden hizmete sunuldu.

Yeni Mahalle'de bulunan tarihi hamamda Ilgaz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve iki ay önce ilçe halkının hizmetine sunulan tarihi hamam, aynı zamanda turizme de katkı sağlıyor.

"Hamam dışındaki alana havuzumuzu yerleştirdik. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alarak hepsi restorasyondan geçti. Yenisini yapsak daha ucuza mal olurdu ama asıl dokuyu koruyarak bunu yaptık. Yanına, geçmişte bulunan ama bugün olmayan hanın yeniden yapımı için proje onaylarını aldık. Handa 13 dükkan olacak, yöresel ürünler satılacak. Dükkanların üst katında 13 odalı motel olacak. Hamamla entegre, yöresel ürünler yiyebileceğiniz bir alan olacak. Yıldıztepe'ye (kayak merkezi) gelenleri güzel bir ortamda misafir etmek için hanımızda son aşamaya geldik. İhalesine çıkacağız inşallah."

Ilgaz'ın doğasıyla, kültürüyle her geçen gün daha gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayan Öztürk, restore edilen hamama ilişkin, "Bölgede tarihi ve modern hamam tipine sahip tek yer diyebilirim. Bölgemizde böyle güzel bir hamamın olmadığını biliyorum. Şu anda amacımıza ulaştık." değerlendirmesini yaptı.

Ilgaz'ın hem kayak merkeziyle hem de hamamıyla ziyaretçilerini ağırladığını dile getiren Öztürk, "Ilgaz'a gelen misafirler sadece kayak değil, Ilgaz'ın kültürel ve tarihi dokusuna da görecek. Bu hamamdan herkes çok memnun. Açılalı daha 2 ay olmasına rağmen Ankara'dan turlar gelmeye başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. Ilgaz her geçen gün daha güzel hale gelecek inşallah." ifadelerini kullandı.