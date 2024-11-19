ÇAKÜ 2024 Avrupa Kalite Güvence Forumu'na katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Kalite Güvence Forumu'na katıldı.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜ'nün uluslararası alanda kalite güvencesi konusundaki gelişmeleri takibi ve işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Yavuz Demirel ve Prof. Dr. Hatice Yazgan'ın foruma katıldığı belirtildi.

"Kalite Güvencesi Yoluyla Eğitim, Araştırma ve Toplumsal Katılımın Geliştirilmesi" başlığıyla 14-16 Kasım tarihlerinde Twente Üniversitesi’nde (Hollanda) düzenlenen forumda, Avrupa’da ve dünyada kalite güvencesi ile ilgili güncel gelişmelerin, vaka örnekleri ve diğer gelişmelerin sunulduğu ve tartışıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: