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        ÇAKÜ 2024 Avrupa Kalite Güvence Forumu'na katıldı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Kalite Güvence Forumu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:30
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        ÇAKÜ 2024 Avrupa Kalite Güvence Forumu'na katıldı
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Kalite Güvence Forumu'na katıldı.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜ'nün uluslararası alanda kalite güvencesi konusundaki gelişmeleri takibi ve işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Yavuz Demirel ve Prof. Dr. Hatice Yazgan'ın foruma katıldığı belirtildi.

        "Kalite Güvencesi Yoluyla Eğitim, Araştırma ve Toplumsal Katılımın Geliştirilmesi" başlığıyla 14-16 Kasım tarihlerinde Twente Üniversitesi’nde (Hollanda) düzenlenen forumda, Avrupa’da ve dünyada kalite güvencesi ile ilgili güncel gelişmelerin, vaka örnekleri ve diğer gelişmelerin sunulduğu ve tartışıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda paydaş katılımı, yüksek öğretimde yapay zeka ile ilgili gelişmeler ve kalite güvencesi konusu, öğrencilerin farklı ülke örneklerinde yüksek öğretimde kalite süreçlerine katılımı gibi konular ele alındı. Uluslararası katılımcıların yanı sıra, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve beraberindeki heyet ile de istişarelerin gerçekleştirildiği forumda, üniversitemizin temsili sağlandı, kalite sürecimiz hakkında bilgi verildi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Ayrıca, Avrupa Üniversiteler Birliği ile kalite güvencesi süreçleriyle ilgili iletişim ve iş birliğinin devamı konusunda mutabık kalındı."

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