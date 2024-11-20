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        ÇAKÜ'lü öğrencilerinden Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Hukuk Fakültesi 2024 yılı mezunlarının bu yıl ilk defa yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında önemli bir başarı elde ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:37
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        ÇAKÜ'lü öğrencilerinden Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarı
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Hukuk Fakültesi 2024 yılı mezunlarının bu yıl ilk defa yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında önemli bir başarı elde ettiği bildirildi.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, mezunlardan alınan verilere göre 6 öğrencinin 90 ve üzeri puan aldığı, 20 öğrencinin ise 80 ve üzeri puan aldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇAKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Odabaşı, genç, dinamik ve öğrencilerle etkili iletişim içinde olan akademisyenlerle, öğrenci odaklı eğitim anlayışının başarıda önemli bir rol oynadığını belirterek, "2024 yılında açılan yeni fakülte binamızda, geniş ve nitelikli dersliklerimizle kendimizi yenileyerek mevcut öğrenci memnuniyetimizi ve başarı oranımızı her yıl artırmayı hedeflemekteyiz. İlk mezunlarını vermiş olan Hukuk Fakültemizi sürekli olarak destekleyen ve ön planda tutan Rektörümüz ve üst yönetimimiz başta olmak üzere, bu başarının ortaya çıkmasında pay sahibi olan değerli akademisyenlerimize ve yüksek başarı oranları sağlayarak bizleri gururlandıran mezunlarımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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