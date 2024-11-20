ÇAKÜ'lü öğrencilerinden Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Hukuk Fakültesi 2024 yılı mezunlarının bu yıl ilk defa yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında önemli bir başarı elde ettiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, mezunlardan alınan verilere göre 6 öğrencinin 90 ve üzeri puan aldığı, 20 öğrencinin ise 80 ve üzeri puan aldığı belirtildi.