Çankırı'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı üzerinde Uğur Apartmanı'nın ikinci katındaki M.Y'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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