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        Çankırı'da öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi

        Çankırı'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:55
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        Çankırı'da öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi
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        Çankırı'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilgaz Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu'nda "Trafik Jandarması Okul Yolunda" sloganıyla seminer gerçekleştirildi.

        Okuldaki öğretmen ve öğrencilere trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Etkinlik kapsamında "Trafik Jandarması Okul Yolunda" dergisi öğrencilere hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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