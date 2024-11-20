Çankırı'da öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi

Okuldaki öğretmen ve öğrencilere trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

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