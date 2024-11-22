Çankırı'dan kısa kısa

Çerkeş ilçesinde dilencilikle mücadele toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, paylaşma ve merhamet gibi insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamak amacıyla dilencilik yapan ve başta çocuklar olmak üzere beden ve ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullananlara engel olunması, kamu düzeni ve güvenliği açısından alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Hasan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amiri Fırat Din, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Mustafa Uçel, Çerkeş Belediyesi Zabıta Amiri Salih Çırak, Çerkeş Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Kadir Arslan ve Karayolları Çerkeş Bakımevi yetkilisi Erol Yazı katıldı.

- AK Parti Çerkeş İlçe Başkanı Altuntaş'tan gençlik merkezini ziyaret AK Parti Çerkeş İlçe Başkanı Furkan Altuntaş, Çerkeş Gençlik Merkezi'nde yapımı devam eden peyzaj çalışmalarını inceledi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakkı Fidan ve Gençlik Merkezi Müdürü Muhittin Kantar'ı da makamında ziyaret eden Altuntaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Çerkeş Gençlik Merkezinde kurulan yeni kütüphaneyi de inceleyen Altuntaş, öğrenciler için okuma kitabı desteğinde bulunacağını da bildirdi. - Çerkeş'te kış tedbirleri toplantısı yapıldı Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında kış tedbirleri toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kış mevsiminin yerleşim yerlerinde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi ve azaltılması, müdahale çalışmalarının etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla alınan tedbir ve hazırlıklara yönelik hususlar görüşüldü.