Çankırı'da Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okuluna ziyaret

Özel eğitim meslek okullarının özel gereksinimli bireylerin meslek hayatı ve sosyal yaşama uyum sağlayabilmelerine büyük destek sağladığını vurgulayan Yetkin, okul yönetici ve öğretmenlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Okul idarecileri, okulda 30 özel gereksinimli öğrenci ile büro yönetimi ve el sanatları gibi alanlarda çalışmalar yapıldığını aktardı.

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