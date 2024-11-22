Şabanözü'nde traktör sürücülerine eğitim verildi

Şabanözü'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince traktör ve tarım aletlerini kullanan çiftçilere eğitim verildi.

Şabanözü Şehit Murat Saraç Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda verilen eğitimde katılımcılar, traktör ve ekipmanları ile tarım araçlarının kullanımı ve genel trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.