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        Öğrencilerin fotoğrafları hedefledikleri mesleğin formalarına yerleştirildi

        Çankırı'da bir öğretmen, öğrencilerinin hayallerindeki mesleği fotoğraflarıyla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:14
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        Öğrencilerin fotoğrafları hedefledikleri mesleğin formalarına yerleştirildi
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        Çankırı'da bir öğretmen, öğrencilerinin hayallerindeki mesleği fotoğraflarıyla buluşturdu.

        Çerkeş Atatürk İlkokulu 2-A sınıfı öğretmeni Sinem Tarhan, öğrencilerine gelecekte hangi mesleği seçecekleri yazmalarını istedi.

        Sinem öğretmen, daha sonra bir program yardımıyla bilgisayarda öğrencilerin yüzlerini istedikleri mesleği temsil eden üniformaların üzerine yerleştirdi.

        Hazırladığı görsellerin çıktısını alarak öğrencilerine hediye eden Sinem öğretmen, yaşadıkları mutluluğu kayda aldı.

        Sinem öğretmen, öğrencilerine hediye ettiği fotoğrafların arkasına da "Hangi mesleği seçersen seç hakkıyla, dürüstçe yap. Her zaman yanındayım." notunu düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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