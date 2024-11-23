Öğrencilerin fotoğrafları hedefledikleri mesleğin formalarına yerleştirildi

Sinem öğretmen, öğrencilerine hediye ettiği fotoğrafların arkasına da "Hangi mesleği seçersen seç hakkıyla, dürüstçe yap. Her zaman yanındayım." notunu düştü.

Sinem öğretmen, daha sonra bir program yardımıyla bilgisayarda öğrencilerin yüzlerini istedikleri mesleği temsil eden üniformaların üzerine yerleştirdi.

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