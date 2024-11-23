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        AK Parti Çerkeş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Çerkeş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:41 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:30
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        AK Parti Çerkeş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Çerkeş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

        Çerkeş Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Bengü Kaya'nın konuşmasının ardından AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kongreye telefonla katılarak partililere seslendi.

        Tek liste ile seçime giren Elif Bengü Kaya, AK Parti Çerkeş Kadın Kolları başkanı seçildi.

        Programa, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Ercan ile partililer katıldı.

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