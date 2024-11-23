AK Parti Çerkeş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Bengü Kaya'nın konuşmasının ardından AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kongreye telefonla katılarak partililere seslendi.

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