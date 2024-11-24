Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne erken gelen kar yüzleri güldürdü

        Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, turizmcileri yeni sezon için umutlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne erken gelen kar yüzleri güldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, turizmcileri yeni sezon için umutlandırdı.

        Bölgede dün etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sonucu kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

        Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Yıldıztepe'de turizmcilerin, 2024-2025 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.

        Biri kızak pisti, amatörlere orman içinde kayma fırsatı tanıyan 4 bin 500 metre uzunluğunda pist ve profesyoneller için 2 bin 700 metre uzunluğunda toplam 3 pist bulunan tesis, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

        Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, bölgede etkili olan kar yağışından mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kar yağışının erken geldiğini, güzel bir sezon geçirmek istediklerini belirten Yaylacı, "Bu sene kar yağışı erken başladı. Devamının gelmesini ümit ediyoruz. Yıldıztepe Kayak Merkezi, hem doğası hem pistleriyle herkese hitap eden, ulaşımı kolay bir tesis. Bu sezon herkesi kayak merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"

        Benzer Haberler

        Çankırı Valisi Taşolar'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Çankırı Valisi Taşolar'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurta...
        Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurta...
        Çankırı'da kar etkili oluyor
        Çankırı'da kar etkili oluyor
        AK Parti Çerkeş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Çerkeş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Çankırı Valiliği, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu
        Çankırı Valiliği, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu