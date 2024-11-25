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        Çankırı'da aç kalan tilki bahçesine girdiği evin sahiplerince beslendi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yiyecek arayan tilki, bahçesine girdiği evin sahibi tarafından beslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:59
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        Çankırı'da aç kalan tilki bahçesine girdiği evin sahiplerince beslendi
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yiyecek arayan tilki, bahçesine girdiği evin sahibi tarafından beslendi.

        Saçak beldesi Yeni Mahalle'de aç kalan tilki yiyecek aramak için bir evin bahçesine girdi.

        Tilkinin evin bahçesinde yiyecek aradığını fark eden ev sahibi Uğur Gündoğdu, kapısının önüne ekmek parçaları koydu.

        Kapının önündeki ekmekleri yiyen tilki, karnını doyurmasının ardından evden uzaklaştı.

        Gündoğdu, tilkinin karnını doyurduğu anları kayda aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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