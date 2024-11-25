Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Daha sonra Şehit Erdem Öztürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi sergilendi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin yapılmasının ardından emekli olan öğretmen ve Milli Eğitim personeline hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

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