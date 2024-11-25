Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi

        Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:42 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin yapılmasının ardından emekli olan öğretmen ve Milli Eğitim personeline hizmet şeref belgesi takdim edildi.

        Daha sonra Şehit Erdem Öztürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi sergilendi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sunumu yapıldı, şarkılar seslendirildi.

        Gösterilerin ardında program sona erdi.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Çerkeş'te kar temizleme çalışmaları sürüyor
        Çerkeş'te kar temizleme çalışmaları sürüyor
        Çankırı'da aç kalan tilki bahçesine girdiği evin sahiplerince beslendi
        Çankırı'da aç kalan tilki bahçesine girdiği evin sahiplerince beslendi
        Çankırı'da tır bariyerlere çarptı
        Çankırı'da tır bariyerlere çarptı
        Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime kar engeli
        Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime kar engeli
        Çankırı'da yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu
        Çankırı'da yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu
        Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların olduğu ça...
        Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların olduğu ça...