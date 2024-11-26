Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmi tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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