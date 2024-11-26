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        Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması düzenlendi

        Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:31
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        Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması düzenlendi
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        Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla atölye çalışması düzenlendi.

        Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğretmenler seramik, ebru ve çeşitli tasarımlar yaptı.

        Okul müdürü İbrahim Gökmen, etkinlik kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk’e, Mehmet Akif Ersoy'un portre çizimini takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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