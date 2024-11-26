Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması düzenlendi

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğretmenler seramik, ebru ve çeşitli tasarımlar yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla atölye çalışması düzenlendi.

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