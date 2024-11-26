Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması düzenlendi
Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.
Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla atölye çalışması düzenlendi.
Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğretmenler seramik, ebru ve çeşitli tasarımlar yaptı.
Okul müdürü İbrahim Gökmen, etkinlik kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk’e, Mehmet Akif Ersoy'un portre çizimini takdim etti.
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