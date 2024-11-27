Yapraklı ilçesinde toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yakadere köyü Kale mevkisindeki yamaçtan kayan toprak, yolun kapanmasına neden oldu.

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