Yapraklı ilçesinde toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yakadere köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu köy içerisindeki yol ulaşıma kapandı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yakadere köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu köy içerisindeki yol ulaşıma kapandı.
Yakadere köyü Kale mevkisindeki yamaçtan kayan toprak, yolun kapanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bölgede yapılan incelemenin ardından iş makinesiyle yol açma çalışması başlatıldı.
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