Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Yapraklı ilçesinde toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yakadere köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu köy içerisindeki yol ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapraklı ilçesinde toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yakadere köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu köy içerisindeki yol ulaşıma kapandı.

        Yakadere köyü Kale mevkisindeki yamaçtan kayan toprak, yolun kapanmasına neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bölgede yapılan incelemenin ardından iş makinesiyle yol açma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Çankırı İl Müftülüğünden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele...
        Çankırı İl Müftülüğünden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele...
        Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması düzenlendi
        Çankırı'da öğretmenlere yönelik atölye çalışması düzenlendi
        Çankırı'da karla mücadele çalışmasında 2 bin 800 kilometrelik yol temizlend...
        Çankırı'da karla mücadele çalışmasında 2 bin 800 kilometrelik yol temizlend...
        Çankırı'da anne ve kızı 28 yıl sonra birbirlerine kavuştu
        Çankırı'da anne ve kızı 28 yıl sonra birbirlerine kavuştu
        Çankırılı öğrenciler Samsun'u ziyaret etti
        Çankırılı öğrenciler Samsun'u ziyaret etti
        Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi