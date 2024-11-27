Çankırı İl Müftülüğünden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne destek

Stantta Müftü Yardımcısı Şerife Hanım Altuner, Şube Müdürü Yusuf Toğrul ve vaiz Şükran Yüzbaşı da ziyaretçilere bilgilendirmede bulundu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, kadına yönelik şiddetin dini, insani ve toplumsal açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, hepimizin dini ve insani bir görevidir. Dinimiz, kadını onurlandırır ve şiddeti kesinlikle reddeder. " dedi.

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