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        Çankırı'dan kısa kısa

        Çankırı Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:41
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        Çankırı Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen etkinlikte, Psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri Şule İspenoğlu ve Mehmet Bozkurt rehberliğinde açılan stantta Kadına Yönelik Şiddet Önleme Günü hakkında bilgilendirme içeren afiş ve broşürler yer aldı.

        Standı ziyaret edenlere, kadınların haklarını daha iyi bilmesi ve şiddetle karşılaştıklarında hangi adımları atabilecekleri konusunda da bilgi verildi.

        RAM yetkilileri, bu tür etkinliklerle toplumda kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

        - Çankırı Valisi Taşolar'dan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne ziyaret

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Okulda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Taşolar, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Öğrencilerin kariyer hedefleri ve planlamalarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştiren Taşolar, eğitimcilerin de isteklerini dinledi.

        Vali Taşolar'a İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, şube müdürü Özdemir Şentürk ve okul müdürü Bekir Somuncu eşlik etti.

        - Çerkeş'te kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi

        Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kurşunlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde, "Kadına el kalkmaz" sloganıyla Çerkeş Halk Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadele ile KADES programı anlatıldı, konuyla ilgili afiş ve broşür dağıtıldı.

        Etkinliğe Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Vekili İsmet Karşıyaka, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Görkem Berber katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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