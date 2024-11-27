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        Çerkeş'te karla kaplı sokaklarda yiyecek arayan tilki kamerada

        Çerkeş'te yiyecek arayan bir tilki, ilçe merkezinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:51
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        Çerkeş'te karla kaplı sokaklarda yiyecek arayan tilki kamerada
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        Çerkeş'te yiyecek arayan bir tilki, ilçe merkezinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçede 3 gündür etkili olan yağışlı ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, yerleşim alanlarına iniyor.

        Karla kaplı sokaklarda yemek aramak için ilçe merkezine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bir süre cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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