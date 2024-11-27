Çerkeş'te karla kaplı sokaklarda yiyecek arayan tilki kamerada

Bir süre cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

İlçede 3 gündür etkili olan yağışlı ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, yerleşim alanlarına iniyor.

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