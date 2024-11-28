Çankırı'da kent meydanı inşaatının sonuna gelindi

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinin ortasında toplamda 24 bin metrekare kullanım alanına sahip, yerin altında 400 araç kapasiteli otoparkı, üstünde 40 iş yeri ve kent meydanı olması hedeflenen çalışmanın, cephe giydirme ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından kullanıma açılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.