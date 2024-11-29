Üniversite öğrencileri Çankırı Belediyesini ziyaret etti
Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, Çankırı Belediyesini ziyaret etti.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, Çankırı Belediyesini ziyaret etti.
Peyzaj analizi değerlendirme dersi kapsamında Doç. Dr. Ali Uğur Özcan eşliğinde öğrenciler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik ekibinden bilgi aldı.
Öğrencilere imar ve şehircilik, plan kademelenmesi, imar planı analizleri yapılırken nelere dikkat edildiği, imar planı gösterimleri ve hangi yönetmeliklere göre yapıldığı konuları ile ilgili bilgi aktarıldı.
Çankırı’da yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan öğrenciler, merak ettikleri konularda bilgi sahibi oldu.
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