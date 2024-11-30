Eldivanlı öğrenciler, pedagoji seminerine katıldı

Eldivan ilçesinde eğitim gören öğrencilerin pedagog yazar Ali Çankırılı tarafından düzenlenen seminere katıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırılı, çocuklarda manevi eğitim ve akademik çalışmalarda motivasyon teknikleri gibi önemli konulara değindiği belirtildi.

Seminerde eğitim ve öğretim süreçleri, öğrenme yöntemleri ve bireysel gelişim konularında paylaşımlarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: